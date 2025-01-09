Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 2024'te 159 Bin Hastaya Hizmet Verdi

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, 2024 yılında 159 bin 12 hastaya hizmet verdiklerini bildirdi.

Sarıkulak, AA muhabirine, hastanelerinde 86 bin 251 kişiye polikliniklerde, 55 bin 211 kişiye acil servislerde, 11 bin 596 kişiye diş polikliniklerde, 3 bin 38 kişiye evde sağlık ziyaretlerinde, 2 bin 916 kişiye de diyaliz servisinde müdahale edildiğini anlattı.

Hastanelerinin 50 yatak kapasiteli olduğunu, 199 sağlık personeli ile çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Sarıkulak, "Hastanemizde 2 dahiliye, 1 kadın doğum ve hastalıkları uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı ile 2 aile hekimi, 3 diş hekimi, 1 diyetisyen, 11 pratisyen hekim, 53 hemşire, 13 ebe ve 112 sağlık personeli, idari ve temizlik personeli ile hizmet veriliyor." dedi.