Gümüşhacıköy'den kısa kısa

Sağlık Bakanlığı yatırımları kapsamında tamamlanan Gümüşhacıköy 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, faaliyete başladı.

Amasya İl Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Hasıripi ile Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Köse, Artıkabat Mahallesi'ndeki binayı ziyaret ederek incelemede bulundu.

Görevli personele başarı dileklerini ileten Hasıripi ile Köse, yeni binanın ilçedeki acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmasını temenni etti.

Öğrencilerden şehitlik ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Öğrenciler, şehit mezarlarına karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu, ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Yurt müdürü Murat Düzcü, Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gençlerimizin tarih bilinciyle yetişmesi için bu tür programları önemsiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
