Amasya'da sis etkili oldu

Güncelleme:
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. E-100 kara yolunda da etkisini gösteren sis nedeniyle trafik ekipleri önlemler aldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metrenin altına düşürdü.

Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Polis, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
