Gümüşhacıköy'de Yeni Mezarlık Alanı Yapımına Başlandı
Gümüşhacıköy Belediyesi, Keltepe mevkisinde 10 dönümlük alanda yeni bir mezarlık alanı inşa etmeye başladı. Belediye Başkanı Zehra Özyol, çalışmaları inceleyerek projenin 40 yıllık mezar yeri ihtiyacını karşılayacağını belirtti.
Gümüşhacıköy Belediyesi, Keltepe mevkisinde 10 dönümlük alanda yeni bir mezarlık alanı yapımına başladı.
Belediye Başkanı Zehra Özyol, çalışmaları yerinde inceledi.
Yeni mezarlık alanı, bin 400 kişilik mezar yeri kapasitesiyle Gümüşhacıköy'ün 40 yıllık mezar yeri ihtiyacını karşılayacak.
Başkan Özyol, "Bu proje ile ilçemizin uzun vadeli mezar yeri ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." dedi.
Mezarlık alanının yapımının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.