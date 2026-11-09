Gümüşhacıköy’de vatandaşlar sabah namazında buluştu

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Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünce düzenlenen sabah namazı buluşmasına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Şehit İsmail Toka (TOKİ) Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazını İlçe Müftüsü Osman Gül kıldırdı.

Namazın ardından cami imamı Sönmez Al tarafından tesbihat yaptırıldı.

İlçe Müftüsü Gül, program kapsamında yaptığı sohbette, sabah namazı buluşmalarının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Gül, bu tür programlarla vatandaşları camilerde bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İlçe Vaizi Hasan Mahmut Yusuf Bulut tarafından yapılan duanın ardından program, cemaate çorba ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA