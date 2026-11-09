Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gümüşhacıköy’de vatandaşlar sabah namazında buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümüşhacıköy’de vatandaşlar sabah namazında buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünce düzenlenen sabah namazı buluşmasına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğünce düzenlenen sabah namazı buluşmasına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Şehit İsmail Toka (TOKİ) Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazını İlçe Müftüsü Osman Gül kıldırdı.

Namazın ardından cami imamı Sönmez Al tarafından tesbihat yaptırıldı.

İlçe Müftüsü Gül, program kapsamında yaptığı sohbette, sabah namazı buluşmalarının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Gül, bu tür programlarla vatandaşları camilerde bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İlçe Vaizi Hasan Mahmut Yusuf Bulut tarafından yapılan duanın ardından program, cemaate çorba ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! Kalçasının yarısı açıkta kaldı11

Arkasını dönünce tüm muhabirler deklanşöre bastı
Fatma Betül Sayan Kaya 'Ev hanımıyım' deyip aylık gelirini açıkladı93

Fatma Betül "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Mersin'de torbacı operasyonu! Koltuğun altına saklamışlar

Torbacıların zulası patladı
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış18

Sarıgül Amerika'da da rahat durmamış
Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı! Mahsur kaldılar
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı
Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı

Köyde kanlı tartışma! 1 can yitip gitti, 2 kardeş tutuklandı
Adıyaman'da pompalı tüfekle kuyumcuya dalan maskeli şüpheli eli boş kaçtı

Pompalı tüfekle kuyumcuya daldı! İşler planladığı gibi gitmedi