Haberler

Gümüşhacıköy'de "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla eğitim programı düzenledi. Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamındaki eğitim, ilçe halk kütüphanesi çalışanları ve öğrencilere verildi.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyini artırmak, sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlıklı Hayat için Saha'dayız" sloganıyla başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim, ilçe halk kütüphanesi çalışanları ile öğrencilere yönelik olarak yapıldı.

Eğitim programı, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Atilla Kuru tarafından verildi.

Kuru, SAHA Projesi kapsamında toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, programa katılım sağlayan kurum personeline ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı