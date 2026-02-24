Gümüşhacıköy'de zabıta ekiplerinden denetim
Gümüşhacıköy Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla fırın, imalathane ve marketlerde hijyen, gramaj, etiket ve tarih denetimlerine hız verdi. Belediye Başkanı Zehra Özyol, sağlıklı ve güvenli gıda için denetimlerin devam ettiğini belirtti.
Gümüşhacıköy Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayının gelmesiyle denetimlerine hız verdi.
Ekipler, fırın, imalathane ve marketlerde hijyen, gramaj, etiket ile tarih denetimi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Zehra Özyol, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.
Kaynak: AA / Murat Demirci