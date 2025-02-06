Gümüşhacıköy’de Normal Doğum Eğitimi Düzenlendi

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi ve Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi iş birliğiyle, hastanenin kadın doğum polikliniğini ziyaret eden gebelere "Doğal Olan Normal Doğum" konulu eğitim verildi.

Etkinlik kapsamında, normal doğumun faydaları hakkında bilgilendirme yapılarak, katılımcılara broşürler dağıtıldı.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yunus Katırcı, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlattı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi hemşiresi Sevgi Zeytünlü ise bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini ve toplum sağlığına katkı sağlamak amacıyla farklı konularda eğitimler düzenleneceğini kaydetti.