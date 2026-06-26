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Gümüşhacıköy'de yaşlılar ve öğrenciler aynı sofrada buluştu

Gümüşhacıköy'de yaşlılar ve öğrenciler aynı sofrada buluştu
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Gümüşhacıköy'de yürütülen 'Kuşaklararası Gönül Köprüsü' projesi kapsamında öğrenciler, 70 yaş üstü vatandaşlarla birlikte yöresel Kaypak yemeği hazırladı. Etkinlikte büyüklerin tecrübelerinden yararlanan gençler, geleneksel lezzeti uygulamalı olarak öğrendi.

Gümüşhacıköy'de yürütülen "Kuşaklararası Gönül Köprüsü" projesi, öğrenciler ile yaşlıların birlikte Kaypak yemeği hazırladığı etkinlikle tamamlandı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen programa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Toplum Sağlığı Merkezi de destek verdi.

İlçedeki bir kafenin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yöresel yemek olan Kaypak yemeğini 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlarla birlikte hazırladı.

Hamurun yoğrulması, kesilmesi ve pişirilmesi aşamalarında büyüklerinin tecrübelerinden yararlanan öğrenciler, geleneksel yemeği uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, kuşaklar arasında kurulan bağların güçlenmesine katkı sağlayan projenin önemli bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu belirterek, emeği geçen tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Demirci
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