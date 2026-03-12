Haberler

Gümüşhacıköy'de iftar programları düzenlendi

Güncelleme:
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Gümüşhacıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Gümüşhacıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Okulda düzenlenen iftar programına Kaymakam Güneş'in yanı sıra ilçedeki kurum müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

İftarın ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Güneş, öğrencilerin eğitim hayatları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güneş, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek, onların en iyi şekilde yetişmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güneş, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir dönem olduğunu vurgulayarak, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

Gümüşhacıköy Belediyesinden iftar programı

Gümüşhacıköy Belediyesince düzenlenen iftar programında vatandaşlar bir araya geldi.

Kapalı Sebze Pazarı alanında gerçekleştirilen iftar programına katılan Belediye Başkanı Zehra Özyol, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Özyol, "Tokun açın halinden anladığı mübarek bir aydayız. Bu mübarek günlerin yüzü hürmetine ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğin daim olduğu nice günler diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci
