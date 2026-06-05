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Gümüşhacıköy Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu sergisi açıldı

Gümüşhacıköy Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu sergisi açıldı
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Gümüşhacıköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Yıl Sonu Sergisi, Kaymakam Büşra Güneş ve Belediye Başkanı Zehra Özyol'un katılımıyla açıldı. Müdür Atila Çağlar, 94 kurs ve 2 bin 379 kursiyerle eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Gümüşhacıköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıl Sonu Sergisi törenle açıldı.

Programa Kaymakam Büşra Güneş, Belediye Başkanı Zehra Özyol, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atila Çağlar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atila Çağlar, merkez bünyesinde bu eğitim döneminde 94 kurs açıldığını ve 2 bin 379 kursiyerin eğitim aldığını söyledi. Ceza İnfaz Kurumunda açılan kurslarda ise 659 kursiyere eğitim verildiğini belirten Çağlar, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Çağlar, bu yıl Türkiye genelinde açılan Dijital Tasarım ve Üretim Atölyelerinden birinin de Gümüşhacıköy'de hizmete girdiğini kaydederek, kadın ve gençlerin üretim ve istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin açılışını gerçekleştirerek kursiyerler tarafından hazırlanan eserleri inceledi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
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