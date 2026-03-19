Gümüşhacıköy'de gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi

Gümüşhacıköy'de gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi
Gümüşhacıköy ilçesinde gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Gümüşhacıköy ilçesinde gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Güneş, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlere sahip çıkmak ve gazilerimizin her zaman yanında olmak en önemli sorumluluğumuzdur." dedi.

Programa Belediye Başkanı Zehra Özyol, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ilçe başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Murat Demirci
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Gece yarısı 4 yeni atama
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi

Avrupa ülkesi şokta! İran, vatandaşlarını idam etti
Kolunda kırık tespit edilen Osimhen'in maç sonrası ilk görüntüsü

Taraftarı kahreden görüntü