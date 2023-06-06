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Gümüşgöze beldesi dolu yağışıyla beyaza büründü

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle Gümüşgöze beldesi beyaza büründü. Dereler taştı ve ekili alanlar zarar gördü.

20 dakika süren dolu yağışı Gümüşgöze beldesini beyaza bürüdü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 20 dakika boyunca etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle Gümüşgöze beldesi beyaza bürünürken, dereler taştı ve ekili alanlar zarar gördü.

Kelkit ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçenin Gümüşgöze beldesinde yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle, belde karla kaplanmış gibi beyaza büründü. Dolu yağışının etkisiyle taşan dereler nedeniyle yöre halkı ve hayvanlar zor anlar yaşarken ekili alanlar ve seralar zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Güncel

Gümüşgöze Gümüşhane Kelkit Güncel Haberler

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