Haberler

Gümrükler Muhafaza, Mersin'de üç operasyonda 1 ton 716,5 kg pregabalin ele geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gümrükler Muhafaza, Mersin'de üç operasyonda 1 ton 716,5 kg pregabalin ele geçirdi
Güncelleme:
+472 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin'de düzenlenen üç ayrı operasyonda reçetesiz satışı yasak olan toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabalin ele geçirdi. Olaylarla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin'de gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda, reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabaline el koydu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde düzenlenen operasyonlarla, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkeye sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Mersin'de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabalin ele geçirildi.

Söz konusu olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadeleye, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin etkin ve kararlı çalışmalarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA
İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti

İranlı diplomata böyle saldırdılar
Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı

Bu adam gerçekten de durdurulamıyor!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emenike'den Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret

İstanbul'a gelen Emenike'den sürpriz!
İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu

İsrail ile bağları koparmışlardı! Hükümet değişince olanlar oldu
Balık yemi ararken tam 19 milyon TL'lik servet buldular

Solucan ararken hayatları değişti! Bahçeden 19 milyon TL çıktı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek
New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Nefret sokaklara sığmadı!