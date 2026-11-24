Gümrükler Muhafaza ekipleri üç operasyonda 465 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, üç ayrı operasyonla 465 kiloyu aşan uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekiplerin üç ayrı operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 465 kiloyu aştı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri üç ayrı operasyonla 465 kiloyu aşan uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı