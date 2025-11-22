Haberler

Gülten Akagündüz'ün 'Sarayın Kuşları' Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geleneksel Türk ebru sanatını yorumlayan Gülten Akagündüz'ün 'Sarayın Kuşları' sergisi, Dolmabahçe Sarayı'nın bahçelerindeki kuş türlerini konu alıyor. Sanatçı, sergi ile görünmeyen sessiz kuşların sesi olmayı hedefliyor. Sergi, 6 Aralık'a kadar ziyarete açık.

Geleneksel Türk ebru sanatını yorumlayan sanatçı Gülten Akagündüz'ün "Sarayın Kuşları" sergisi, Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda açıldı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre sergi, Dolmabahçe Sarayı bahçelerinde yaşamını sürdüren kuş türlerini konu alıyor.

Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip sanatçı Akagündüz'ün bir yıl süren gözlem ve etüt süreci sonucunda ortaya çıkan çalışma, sarayın bahçelerinde "Kuşluk" bölümünde yaşayan kuş türlerini izleyiciyle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akagündüz, "Sarayın kapısının ardında çoğu zaman fark edilmeyen ve dış dünyanın sessiz sandığı bir kuşlar dünyası var. Bu sergi görünmeyen sessiz kuşların sanat yoluyla sesi olsun istedim. Dolmabahçe Sarayı'nın kapısını da sessiz kuşların sesini dünyaya açan bir kapı olarak resmettim." ifadelerine yer verdi.

Sergide duyulan kuş sesleri sanatçının Dolmabahçe Sarayı bahçelerinde kaydettiği gerçek seslerden oluşuyor.

Serginin ana teması saray kuşları olsa da eserlerde sarayın kadim ağaçları, çiçekleri ve saraya ait mimari unsurlar da yer alıyor.

Gül Sanat Atölyesi aracılığıyla ebru sanatını tanıtma, öğretme ve yaşatma yönünde çalışmalar yürüten sanatçının el yapımı eşarp ve şal koleksiyonlarından örnekler de sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü Betül Tekiner'in üstlendiği sergi, 6 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.