Gülten Akagündüz'ün 'Sarayın Kuşları' Sergisi Açıldı

Geleneksel Türk ebru sanatını yorumlayan sanatçı Gülten Akagündüz'ün "Sarayın Kuşları" sergisi, Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda açıldı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre sergi, Dolmabahçe Sarayı bahçelerinde yaşamını sürdüren kuş türlerini konu alıyor.

Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip sanatçı Akagündüz'ün bir yıl süren gözlem ve etüt süreci sonucunda ortaya çıkan çalışma, sarayın bahçelerinde "Kuşluk" bölümünde yaşayan kuş türlerini izleyiciyle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akagündüz, "Sarayın kapısının ardında çoğu zaman fark edilmeyen ve dış dünyanın sessiz sandığı bir kuşlar dünyası var. Bu sergi görünmeyen sessiz kuşların sanat yoluyla sesi olsun istedim. Dolmabahçe Sarayı'nın kapısını da sessiz kuşların sesini dünyaya açan bir kapı olarak resmettim." ifadelerine yer verdi.

Sergide duyulan kuş sesleri sanatçının Dolmabahçe Sarayı bahçelerinde kaydettiği gerçek seslerden oluşuyor.

Serginin ana teması saray kuşları olsa da eserlerde sarayın kadim ağaçları, çiçekleri ve saraya ait mimari unsurlar da yer alıyor.

Gül Sanat Atölyesi aracılığıyla ebru sanatını tanıtma, öğretme ve yaşatma yönünde çalışmalar yürüten sanatçının el yapımı eşarp ve şal koleksiyonlarından örnekler de sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Küratörlüğünü Betül Tekiner'in üstlendiği sergi, 6 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.