İstiklal Marşı'nın Kabulünün 105. Yılı...Gültekin Uysal: "Mehmet Akif Ersoy'u ve Kurucu Liderimiz Büyük Atatürk'ü Rahmet ve Minnetle Anıyorum"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy ve Büyük Atatürk'ü andı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, milletimize 'Milli Marş' olarak kabul eden aziz heyeti ve elbette İstiklal Marşı'ndan da ilham alarak Milli Mücadelemizi komuta eden, Kurucu Liderimiz Büyük Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum" mesajını paylaştı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Uysal'ın, mesajı şöyle:

"İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yılında Türk Milletine darlıkta ferahlığı, yoklukta kudreti gösteren, Aziz Milletimize sadece dün için değil her daim zorluklar karşısında kurtuluşun parolası olmuş dizeleri yazan İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Merhum Bestecisi Zeki Üngör'ü, kıymetli oyları ile bu veciz eseri bizlere, Milletimize 'Milli Marş' olarak kabul eden Aziz Heyeti ve elbette İstiklal Marşı'ndan da ilham alarak Milli Mücadelemizi komuta eden, Kurucu Liderimiz Büyük Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA
