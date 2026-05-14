Haberler

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs 1950 Seçimlerini Hatırlattı: "Demokrasi Bayramı'mız Kutlu Olsun"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yıl dönümünü kutlayarak bu tarihi 'Demokrasi Bayramı' olarak nitelendirdi. Uysal, bu seçimlerin Türk demokrasi tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, söz konusu tarihi "Demokrasi Bayramı" olarak nitelendirdi. Uysal, "14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler, yalnızca bir iktidar değişikliğinden ibaret değil millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği, vesayet zincirlerinin kırıldığı ve gerçek anlamda milli egemenliğin tesis edildiği bir milattır" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs 1950 Seçimleri'nin yıl dönümünü kutladı.

Uysal, paylaşımında, "Milletimizi kendi egemenlik hakları ile buluşturan, demokrasiyi iktidara taşıyan 14 Mayıs 1950 Seçimleri'nin yıl dönümü, biz Demokratlar için 'Demokrasi Bayramı' kutlu olsun. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler, yalnızca bir iktidar değişikliğinden ibaret değil millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği, vesayet zincirlerinin kırıldığı ve gerçek anlamda milli egemenliğin tesis edildiği bir milattır" dedi.

14 Mayıs 1950 seçimlerinin Türk demokrasi tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Uysal, "Bu seçimler sayesinde halk, ilk defa özgür iradesiyle yöneticilerini belirleme hakkına sahip olmuş, seçme ve seçilme hakkı tarihte görülmemiş ölçüde güç kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Uysal, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler, yalnızca bir iktidar değişikliğinden ibaret değil; millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği, vesayet zincirlerinin kırıldığı ve gerçek anlamda milli egemenliğin tesis edildiği bir milattır. Demokrat Parti olarak, 1950 ruhunu yaşatmaya; milletimizin hak ettiği gerçek demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Uysal, mesajında Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı da rahmet ve saygıyla andı.

Kaynak: ANKA
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayağını kıran Sevda Demirel'in hastanedeki zor anları! Arkadaşına böyle sitem etti

Ayağını kıran Sevda Demirel'in hastanedeki zor anları
Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Galatasaray'dan Lemina için karar

Ve beklenen oldu!