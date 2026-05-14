Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs 1950 Seçimlerini Hatırlattı: "Demokrasi Bayramı'mız Kutlu Olsun"

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, söz konusu tarihi "Demokrasi Bayramı" olarak nitelendirdi. Uysal, "14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler, yalnızca bir iktidar değişikliğinden ibaret değil millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği, vesayet zincirlerinin kırıldığı ve gerçek anlamda milli egemenliğin tesis edildiği bir milattır" ifadelerini kullandı.

Uysal, paylaşımında, "Milletimizi kendi egemenlik hakları ile buluşturan, demokrasiyi iktidara taşıyan 14 Mayıs 1950 Seçimleri'nin yıl dönümü, biz Demokratlar için 'Demokrasi Bayramı' kutlu olsun. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler, yalnızca bir iktidar değişikliğinden ibaret değil millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği, vesayet zincirlerinin kırıldığı ve gerçek anlamda milli egemenliğin tesis edildiği bir milattır" dedi.

14 Mayıs 1950 seçimlerinin Türk demokrasi tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu belirten Uysal, "Bu seçimler sayesinde halk, ilk defa özgür iradesiyle yöneticilerini belirleme hakkına sahip olmuş, seçme ve seçilme hakkı tarihte görülmemiş ölçüde güç kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Uysal, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler, yalnızca bir iktidar değişikliğinden ibaret değil; millet iradesinin sandıkta tecelli ettiği, vesayet zincirlerinin kırıldığı ve gerçek anlamda milli egemenliğin tesis edildiği bir milattır. Demokrat Parti olarak, 1950 ruhunu yaşatmaya; milletimizin hak ettiği gerçek demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Uysal, mesajında Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı da rahmet ve saygıyla andı.

Kaynak: ANKA