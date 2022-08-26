GÜLŞEN'İ EŞİ ZİYARET ETTİ Güncel Haberler Tutuklanan şarkıcı Gülşen'i eşi Ozan Çolakoğlu cezaevinde ziyaret etti. Tutuklanan şarkıcı Gülşen'i eşi Ozan Çolakoğlu cezaevinde ziyaret etti. Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Gülşen'i bu sabah eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi. Ozan Çolakoğlu yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ozan Çolakoğlu Gülşen Güncel Haberler

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