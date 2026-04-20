Haberler

Nevşehir'de yağmur ve şükür duası yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde düzenlenen programda yağmur duası yapıldı. Muhtar Gökay Eryılmaz, toprağın yeterli yağış aldığını vurguladı. Duanın ardından köy halkına yemek ikram edildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Köy muhtarlığınca düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Muhtar Gökay Eryılmaz, yaptığı konuşmada, toprağın yeterli yağış aldığını, ekili arazilerde bereketli bir hasat dönemi beklediklerini belirtti.

Köy halkı, Gülşehir İlçe Müftüsü Bilal Kadı'nın duasına eşlik etti.

Daha sonra katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Dilaver Can
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
İran'da İsrail'e casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi idam edildi

Komşu casusların kalemini kırdı
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü

Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıtta dev indirim iptal oldu
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti