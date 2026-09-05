Gülnar Kaymakamı Kuskan Mahallesi'nde Halkla Buluştu

Mersin'in Gülnar ilçesinde Kaymakam Emrah Aslan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Olçum ve kurum müdürleriyle Kuskan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak, onların talep, istek ve önerilerini dinledi.

Burada mahalle sakinlerine hitap eden Aslan, halkın sorunlarını yerinde dinlediklerini, çözümü için de gerekli talimatları verdiklerini kaydetti.

Aslan ve beraberindekiler daha sonra 1200 metre yükseklikteki Karasu mevkisinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA