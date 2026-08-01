Haberler

Gülnar ilçesine atanan protokol üyeleri için program düzenlendi

Gülnar ilçesine atanan protokol üyeleri için program düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Gülnar ilçesine atanan protokol üyeleri için yemek programı düzenlendi.

Mersin'in Gülnar ilçesine atanan protokol üyeleri için yemek programı düzenlendi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'nin ev sahipliğinde belediyeye ait tesiste düzenlenen programda, ilçeye atanan Kaymakam Emrah Aslan ile Gülnar Cumhuriyet Savcısı Şahin Şiar Al'ın yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez de yer aldı.

Program sonunda Kaymakam Aslan'a hediye takdim edildi.

Kaynak: AA
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi

Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi açıklandı: Bu hafta içinde bitireceğiz
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği