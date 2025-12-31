Gülnar ilçesinde 'Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı' oluşturuldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde oluşturulan "Şehit Ertuğrul Ulupınar Sedir Ormanı"na fidan dikildi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda Köseçobanlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, 30 hektarlık alanda 26 bin sedir fidanı toprakla buluşturuldu ve sedir tohumu ekildi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam İsmail Şanal, yeşil bir gelecek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de şehit Ertuğrul Ulupınar'ın adının yaşatılmasının büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ise şehitler için yapılan her çalışmanın kıymetli olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe, şehit ailesinin yanı sıra AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.