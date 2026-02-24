Gülnar ilçesinde öğrencilere ayakkabı hediye edildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı hediye edildi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçedeki 19 okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında okulları ziyaret eden Önge, öğrencilere ayakkabı hediye etti.

Önge, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır." dedi.