Gülnar Halk Eğitim Merkezinde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Gülnar Halk Eğitim Merkezinde Yıl Sonu Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülnar ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı. 30 farklı alanda açılan kurslarda 1250 kişiye eğitim verildi ve sergide kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Gülnar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk ve diğer protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Gülnar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Levent, sergide, yıl içinde 30 farklı alanda 60 kurs açtıklarını belirtti.

Kurslarda 1250 kişiye eğitim verildiğini anlatan Levent, farklı alanlarda kurslar açmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sergide, kursiyerlerce yapılan el işi ürünlerinden çini işlemeye ve hediyelik eşyalara kadar çok sayıda ürün yer aldı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı

3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.