Gülnar'da vatandaşlara 13 bin fidan dağıtıldı
AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 13 bin fidan hediye edildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 13 bin fidan hediye edildi.
Gülnar İşletme Müdürlüğü ekiplerince, tarımla uğraşan vatandaşlara 10 bin ceviz 3 bin de incir fidanı dağıtıldı.
İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, fidanların toprakla buluşturulmasını istediklerini belirtti.
AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel