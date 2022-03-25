Gülnar'da vatandaşlara 13 bin fidan dağıtıldı - Haberler

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Gülnar'da vatandaşlara 13 bin fidan dağıtıldı

AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Gülnar'da vatandaşlara 13 bin fidan dağıtıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 13 bin fidan hediye edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara 13 bin fidan hediye edildi.

Gülnar İşletme Müdürlüğü ekiplerince, tarımla uğraşan vatandaşlara 10 bin ceviz 3 bin de incir fidanı dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, fidanların toprakla buluşturulmasını istediklerini belirtti.

AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

orman haftası, Hisarcık, Mersin, Gülnar, Güncel, Haberler

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