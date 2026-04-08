Gülnar ilçesinde Kanser Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde Kanser Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde, kanser tedavisini tamamlayan Sema Acar'ın ziyareti ve erken teşhisin önemi vurgulandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde Kanser Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hafta kapsamında, kanseri tedavisi biten Gülnar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sema Acar'ı ziyaret etti.
Ziyarette kanserle mücadelede erken teşhisin önemine değinildi.
Ekipler, daha sonra ilçede kanserle mücadeleye yönelik vatandaşlara bilgilendirme yaptı.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan