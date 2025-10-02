Gülnar'da İtfaiye Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Mersin'in Gülnar ilçesinde "İtfaiye Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Gülnar İtfaiye Amirliği'nde gerçekleştirilen etkinlikte personel bir araya gelerek pasta kesti.

İtfaiye Amiri Ali Dalyan, İtfaiye Teşkilatının can ve mal güvenliğini sağlamak için her an göreve hazır olduğunu ifade etti.