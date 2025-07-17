Gülnar'da İmece Usulü Aşure Dağıtımı

Gülnar'da İmece Usulü Aşure Dağıtımı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, mahalle sakinleri imece usulüyle hazırladıkları aşureyi 1000 kişiye dağıttı. Etkinlik, Şeyhömer Mahallesi Muhtarı Resul Kurar'ın öncülüğünde gerçekleştirildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde imece usulüyle hazırlanan aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Şeyhömer Mahallesi Muhtarı Resul Kurar'ın öncülüğünde mahalle sakinleri tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşların temin ettikleri malzemelerle kazanlarda aşure hazırlandı.

Burada pişirilen aşure 1000 kişiye dağıtıldı.

Kurar, AA muhabirine, gelenekleri yaşatmayı, mahalleli arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Mahalle halkımız, evlerinden getirdikleri malzemelerle bu güzel etkinliğe destek oldu. Bu dayanışma sayesinde binlerce kişiye aşure ikram etme imkanı bulduk. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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