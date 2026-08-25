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Gülnar'da 36 üreticiye su tankı hibe edildi

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Mersin'in Gülnar ilçesinde, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 36 üreticiye su tankı dağıtıldı. Törende, tankların kuraklıkla mücadele ve yangınlara karşı katkı sağlayacağı vurgulandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 36 üreticiye su tankı hibe edildi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ortaklığıyla yürütülen proje kapsamında temin edilen su tanklarının dağıtımı için Gülnar Kapalı Pazaryeri'nde tören düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, programdaki konuşmasında, projenin yüksek rakımlı ve kuraklıktan etkilenen kırsal bölgelerdeki tarımsal üretimi desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de su tanklarının, olası yangınlarla mücadeleye ve tarıma katkı sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından çekilir tip su tanklarının dağıtımı yapıldı.

Törene, Kaymakam Emrah Aslan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Üredi de katıldı.

Kaynak: AA
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