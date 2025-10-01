Gülnar Belediyesi yeni birimlere "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni birimler için de belge almaya hak kazandıklarını belirtti.

Önge, yaptığı açıklamada, çevre ve gelecek nesiller için sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiklerini belirten Önge, "Amacımız, atıkların kontrol altına alınması ve kaynağında ayrıştırılmasıyla ilgili çalışmalarımızı sürekli geliştirerek Gülnar'ı daha temiz yarınlara taşımaktır." dedi.

Önge, Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Çanakkale Şehitleri Giyim-Gıda Yardımlaşma Bankası binalarının da "Sıfır Atık Belgesi" aldığını kaydetti.