Gülnar Belediyesi'nden YKS ve LGS Birincilerine Burs Desteği

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ilçe birincisi olan öğrencilere burs verdi.

Önge, makamında sınavlarda birinci olan Durdane Rabia Uğuz ve Rihem Ravza Çabuk'u kabul etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Önge, Uğuz ve Çabuk'a burs desteği sağlayacağını belirtti.

Bir ülkenin en büyük servetinin eğitimli ve başarılı gençlik olduğunu vurgulayan Önge, tüm öğrencilere ve ailelerine başarı temennisinde bulundu.