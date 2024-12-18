Gülnar Belediye Başkanı Önge, Ulaştırma Amirliğinde Personelle Buluştu
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Ulaştırma Amirliğinde görev yapan personelle kahvaltıda bir araya geldi. İşçilerin taleplerini dinleyen Önge, kar yağışlarına karşı yapılan hazırlık çalışmalarını inceledi ve bu tür buluşmaların devam edeceğini açıkladı.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Ulaştırma Amirliğinde görev yapan personelle buluştu.
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk'in eşlik ettiği Önge, kahvaltıda bir araya geldiği işçilerle görüştü.
Çalışanların taleplerini dinleyen Önge, kar yağışlarına karşı yapılan hazırlık çalışmalarını inceledi.
Önge, işçilerle buluşmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel