Haberler

Gülnar Belediye Başkanı Önge'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazetecilerin toplumun doğru bilgiye ulaşmasındaki önemine vurgu yaptı ve onlara sağlık, başarı diledi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, basın mensuplarının toplumun doğru bilgiye ulaşması adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Gazeteciliğin sadece bir meslek olmadığını kaydeden Önge, "Gazetecilik, aynı zamanda topluma karşı büyük bir sorumluluk ve vicdan borcudur. Zor şartlar altında dahi meslek ilkelerinden taviz vermeden, kalemini doğruluktan ayırmayan gazetecilerimiz, ilçemizin ve ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sunan gizli kahramanlardır." ifadesini kullandı.

Önge, gazetecilere sağlık, başarı ve esenlik dolu bir meslek hayatı diledi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Satılık ev ilanlarında büyük değişim! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor

Evini satacakları ilgilendiriyor! Konut ilanlarında yeni dönem
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak