Haberler

Gülnar Belediye Başkanı'ndan Engelliler Günü Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelsiz bir yaşamın önemine vurgu yaptı ve tüm engelli bireyler ile ailelerine selam gönderdi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, engelsiz bir yaşamı kalıcı kılma sorumluluğunda olduklarını belirtti.

Her vatandaşın topluma değer katacağına inandıklarını kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

"Hep birlikte sevgi, saygı ve dayanışmayla engelleri aşacağız. Bu anlamlı günde, tüm engelli vatandaşlarımızı ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için büyük fedakarlıkla çalışan ailelerini ve gönüllüleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlıklı, mutlu ve engelsiz bir yaşam diliyorum."

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Peru'da heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp

Heyelan sonucu 2 tekne battı: 12 ölü, 57 kayıp
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.