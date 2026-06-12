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Gülnar Belediye Başkanı Önge, Akkuyu NGS işçilerine çorba ikramında bulundu

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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri ziyaret ederek çorba ikramında bulundu ve taleplerini dinledi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) görev yapan işçileri ziyaret ederek çorba ikramında bulundu.

Gülnar Belediyesi tarafından, santralde çalışan işçilerin yoğun mesai temposuna destek olmak amacıyla Büyükeceli Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

İşçilerin işe gidiş saatlerinde gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Fatih Önge personeliyle çalışanlara çorba ikram etti.

İşçilerle bir süre sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Önge, yerel yönetim olarak her zaman emekçilerin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
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