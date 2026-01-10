Haberler

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Önge, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafına oy veren Önge, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karelerini seçti.

Önge, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük hayat" kategorisinde de İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğraflarını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!

2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!