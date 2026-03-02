UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan İran'daki Gülistan Sarayı İsrail-ABD saldırılarında hasar gördü

İran'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Gülistan Sarayı, İsrail ve ABD'nin Tahran'ın güneyine yönelik saldırılarında zarara uğradı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, İsrail ve ABD'nin Tahran'a yönelik saldırıları Gülistan Sarayı'nda geniş çaplı hasara yol açtı.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Ali Darabi, Gülistan Sarayı'nda oluşan hasara ilişkin yaptığı açıklama, başta UNESCO olmak üzere kültürel varlıkların korunmasıyla ilgili çalışmalarda bulunan uluslararası kuruluşları göreve çağırdı.

Saraydaki hasarın onarılması için kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatacaklarını aktaran Darabi, hasarın tam olarak tespit edilebilmesi için incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Gülistan Sarayı Müdürü Aferin İmami ise saraydaki zararın, bölgede meydana gelen patlamaların oluşturduğu dalgadan kaynaklandığını ve söz konusu tarihi mekanın camları ile kapılarının kırıldığını belirtti.

Tarihi 16. yüzyıla uzanan Gülistan Sarayı, İran'da hüküm süren Kaçar Hanedanlığı döneminde genişletilerek hem İran hem dünya mimarisi açısından örnek gösterilen yapılar arasında yer aldı.