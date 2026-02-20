Haberler

Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Alican Uludağ'ın Tutuklanmasına Tepki : "Basın Özgürlüğü Demokrasinin Olmazsa Olmazıdır.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin "Tutuklama tedbiri, hukuki bir zorunluluk değil, eleştirel gazeteciliğe yönelik gözdağı, susturma, bastırma ve bezdirme aracına dönüştürülmüştür. Gazetecilik suç değildir. Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Alican Uludağ'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Koçyiğit, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün akşam gazeteci Alican Uludağ'ın evine yapılan baskınla, çocuklarının gözü önünde, gözaltına alınıp tutuklanması açıkça basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahaledir. Yargıtay kararına dayanarak yapılan bir haberin ve siyasal eleştirilerin 'dezenformasyon' ya da 'hakaret' kapsamına sokulması, iktidarın hoşuna gitmeyen sözün cezalandırıldığını bir kez daha göstermiştir. Tutuklama tedbiri, hukuki bir zorunluluk değil, eleştirel gazeteciliğe yönelik gözdağı, susturma, bastırma ve bezdirme aracına dönüştürülmüştür. Bir gazetecinin görevi kamuyu bilgilendirmektir. Yargıdaki tartışmalı kararları, IŞİD gibi toplumun vicdanını yaralayan dosyaları ya da siyasal müdahale iddialarını haberleştirmek suç değildir. Suç olan hakikatin üzerini örtmek, yargıyı siyasetin aparatı haline getirmek ve toplumu karanlıkta bırakmaktır. Gazetecilik suç değildir. Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır."

