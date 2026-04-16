Gülistan Doku Soruşturmasında Şüphelilerden 4'ü Adliyeye Sevk Edildi
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında eski polis memurları ve üniversite görevlileri yer alıyor.
(TUNCELİ) - Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili soruşturma kapsamında şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden eski polis memuru Gökhan Ertok, Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalışan Erdoğan Elaldı, Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk, Tunceli İl Jandarma personelince adliyeye getirildi.
Diğer şüphelilerin işlemlerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediliyor.