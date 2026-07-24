Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyede

HANDAN SONEL TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında, valilik konutunda çalışan tanıkların ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen tutuklu eski Vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Sonel, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli dönemin güvenlik korucusu Y.A.'nın savcılıktaki işlemleri ise devam ediyor.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı