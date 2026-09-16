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Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 38 oldu

Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 38 oldu
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Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha tutuklandı, soruşturmanın toplam tutuklu şüpheli sayısı 38 oldu.

(ERZURUM) – Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha tutuklandı, soruşturmanın toplam tutuklu şüpheli sayısı 38 oldu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli, 7 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'i önceki gün adliyeye sevk edilmiş, 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltında kalan 6 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si doğrudan, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma savcısının tutuklanmasını talep ettiği 2 şüpheli ise sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından tutuklandı.

Soruşturmanın 6. dalgasında tutuklanan şüpheli sayısı 6'ya, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan toplam şüpheli sayısı ise 38'e yükseldi.

Kaynak: ANKA
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