Gülistan Doku Soruşturmasında 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov'un da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada altı yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, yedi ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Vali Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Abarakov'un annesi Cemile Yücer ile Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Savaş Gültürk ve Süleyman Önal'ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan diğer isimlerin Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, o dönem Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalışan Erdoğan Elaldı, dönemin Tunceli Valisi ve korumasıyla irtibatı tespit edilen eski polis memuru Gökhan Ertok ile Celal Altaş ve Nurşen Arıkan olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA