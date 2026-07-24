Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama, bir adli kontrol

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı O.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, köy korucusu F.Ö. tutuklandı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçen günlerde 15 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah yapılan operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Şüphelilerden Tunceli İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan iş insanı O.Y. ve köy korucusu F.Ö. sabah saatlerinde jandarma eşliğinde Tunceli Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan O.Y. adli kontrol talebiyle, F.Ö. ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, iş insanı O.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, köy korucusu F.Ö.'nün ise "suç delillerini yol etme, değiştirme, gizleme" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu diğer şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA