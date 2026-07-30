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Gülistan Doku soruşturması şüphelisi 6 kişi hakkında daha tutuklama talebi

Gülistan Doku soruşturması şüphelisi 6 kişi hakkında daha tutuklama talebi
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında Cumhuriyet savcısına ifade veren 8 polisten 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında Cumhuriyet savcısına ifade veren 8 polisten 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Erzurum Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, gece boyu süren ifadelerin ardından şüphelilerden 6'sını tutuklama, 1'ini ise hakkında adli kontrol şartı uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerden 1'i ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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