Gülistan Doku'nun Annesi Bedriye Doku: Kızımın Kemiklerini İstiyorum

Haber: Caner AKTAN - Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, Tunceli Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Kızımın baş şüphelisi Tuncay Sonel'dir. Hala görevdedir. O buraya gelmeyene kadar ben de buradan ayrılmayacağım" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında şüphelilerin ifadelerinin sürdüğü Tunceli Adliyesi önünde anne Bedriye Doku, açıklama yaptı.

Kızının kemiklerini alana kadar bekleyeceğini belirten acılı anne, şu ifadeleri kullandı:

"Kızımın baş şüphelisi Tuncay Sonel'dir. Hala görevdedir. Niye onu içeriye almıyorlar? İçeriye alınması gerekmiyor mu? Baş şüpheli o. Her şeyi oğlu yapmış, daha sonra oğlunu tatile götürmüş, göndermiş. Ben burada İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Niye bunu görevden almıyorsunuz? Niye bunu içeriye atmıyorsunuz? Deliller hep ortada. Daha ne kaldı? Delil çok. Ben bir anneyim. Sizin de çocuklarınız var. İki saat, yarım saat, bir saat kendinizi benim yerime koyun. Çocuğunuzu okula gönderin, geri gelmezse ne yaparsınız? Allah için ben bir anneyim. Allah için. Bunu yakalayın. Bizim güvenliğimiz yok. Demek ki hala onun gücü var. Siz neyi bekliyorsunuz? Meseleyi gizlemek istiyorlar. Ben kızımın mezarını istiyorum, kızımın kemiklerini istiyorum. Ben kızımın kemiklerini almadan ölüme kadar burada oturacağım. Ben bir anneyim. Kendinizi benim yerime koyun."

Kaynak: ANKA