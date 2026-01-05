Haberler

Tunceli'de Gülistan Doku'nun Ailesinden Dramatik Görüntüler

Güncelleme:
Tunceli'de kayıp öğrencinin ailesi, Sarı Saltuk Viyadüğü'nde yaşanan duygusal anlarda anne, köprüden atlamak istedi. Aile, kızlarının bulunması için yardım çağrısında bulundu.

ANNE VE ABLASI FENALAŞTI

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi, savcılıkla yapılan görüşmenin ardından kızlarının uzun süre arandığı Sarı Saltuk Viyadüğü'ne gitti. Anne Bedriye Doku, köprü üzerinde gözyaşlarına hakim olamayarak, köprüden atlamak istedi. Anne Doku'ya çevredekiler müdahale ederken, Doku'nun ablası Aygül de fenalaştı. Çevredekiler anne ve kızını sakinleştirmeye çalıştı.

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

Anne Doku, yardım çağrısında bulunarak, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Lütfen bize yardım edin. Bizim çığlığımızı artık duyun. Aylarca kızımız bu suda dediler, biz işe gelir gibi her gün bu köprünün başına geldik. Kızım beni aradı, bana ayakkabı, yeğenlerine toka hediye almıştı. Diyarbakır'a gelecekti. Kızım intihar etmedi, bizi kandırdılar. Dağa taşa soruyorum, 'Gülistan neredesin' diye. Seni nereye gömdüler" dedi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
