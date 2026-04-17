Gülistan Doku Soruşturmasında Adliye Önünde Gerginlik... Aygül Doku: Adliyenin Önünde Bize Saldırıyorlar, Bu Cüret Nereden Geliyor?

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma sırasında adliye önünde şüpheli yakınları ile ailenin arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri önlem aldı.

Haber: Barış Tüysüz

(TUNCELİ) - Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sürerken, adliye önünde taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Tunceli Adliyesi'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından, şüpheli yakınları ile Gülistan Doku'nun ailesi arasında gerginlik çıktı. Olay üzerine güvenlik güçleri adliye çevresinde önlem aldı.

Gerginliğe karışan ve şüphelilerden Savaş Gültürk'ün yakınları olduğu öğrenilen kişiler, polis ekipleri eşliğinde adliye çevresinden uzaklaştırıldı.

Doku'nun yakınlarından biri yaşananlara tepki göstererek, "Canımızı aldılar. 6 senedir sabrediyoruz. Gene geldiler bize saldırdılar" ifadelerini kullandı.

"Biz 7 yıldır adalet arıyoruz"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, yaşananlara ilişkin, "Bize baktı 'siz kimsiniz! bizim sayımız çok' dedi. Sayın savcımızdan Tuncay Sonel'in yakalanmasını ve bu olayın çözülmesini istiyoruz. Biz bir kızımızı kaybettik. Ailemizden başka birini kaybetmeye tahammülümüz yok. Savaş'ın kardeşi tenhada kız kardeşimi yakalayıp 'Sen beni tanıyor musun?' dedi. Bu cüret nereden geliyor? Biz 7 yıldır adalet arıyoruz. Adliyenin önünde bize saldırıyorlar. Buna bir çözüm bulunmalı." dedi.

Kaynak: ANKA
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Partili vekilin oğlu hakkında yakalama kararı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç