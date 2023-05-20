Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
GÜLHANE'DE TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI (2)

GÜLHANE'DE TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI (2)

Güncel Haberler

Gülhane'de, raydan çıkan T1 Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, hattaki seferlerin saat 01.00 itibariyle bitmesinin ardından vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Gülhane'de, raydan çıkan T1 Kabataş- Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, hattaki seferlerin saat 01.00 itibariyle bitmesinin ardından vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay, saat 22.30 sıralarında Kabataş istikametine seyir halindeyken Gülhane durağında bilinmeyen bir nedenle raydan çıkmıştı. Raylardan çıkan tramvay, 40 tonluk vinç yardımıyla tekrardan raylara yerleştirilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Metro İstanbul ekiplerinin hazırlıkları

-Vinç yardımıyla tramvayın raylara yerleştirilmesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Kurt - Güncel

İstanbul Bağcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title