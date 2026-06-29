Başsavcılık Deniz Göktaş Hakkında Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güldürü ustası Deniz Göktaş hakkında, sosyal medya platformlarında yayınlanan bazı içeriklerle ilgili suç unsuru bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gösterilerinden bazı kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına erişim engeli getirilen güldürü ustası Deniz Göktaş hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ÖNCE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı bazı X paylaşımlarına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti. Göktaş'ın 1 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği kapalı gişe stand-up gösterisi, 24 Haziran'da YouTube'da yayına girmiş, ilk gün 1 milyon izlemeye ulaşmış, sayı kısa sürede milyonlara çıkmıştı. "Ölü Deniz" adlı gösteri siyasi hiciv örneği olarak ilgi ve beğeni toplamış, gösteriden kesitler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kaynak: ANKA